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Пассажир такси пострадал в столкновении с внедорожником в Ростове: видео

Пассажир такси пострадал в столкновении с внедорожником в Ростове: видео
Пассажир такси пострадал в столкновении с внедорожником в Ростове. Авария произошла на улице Нансена утром 7 октября.

По словам свидетеля происшествия, Сергея, он на своем авто ехал за внедорожником «Рено». В этот момент таксист на «Рено Логан» двигался по встречной полосе движения и решил развернуться. В итоге произошло столкновение.

- Сильно пострадал пассажир такси. У него вся голова была в крови, врачи скорой помощи увезли его. Сзади в «Логане» сидела еще женщина, но у нее нет видимых повреждений, - рассказал очевидец.

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