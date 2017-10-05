Пассажир такси пострадал в столкновении с внедорожником в Ростове: видео



Пассажир такси пострадал в столкновении с внедорожником в Ростове. Авария произошла на улице Нансена утром 7 октября.



По словам свидетеля происшествия, Сергея, он на своем авто ехал за внедорожником «Рено». В этот момент таксист на «Рено Логан» двигался по встречной полосе движения и решил развернуться. В итоге произошло столкновение.



- Сильно пострадал пассажир такси. У него вся голова была в крови, врачи скорой помощи увезли его. Сзади в «Логане» сидела еще женщина, но у нее нет видимых повреждений, - рассказал очевидец.



