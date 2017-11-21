Парня, сбежавшего из психоневрологического интерната, разыскивают в Ростовской области



Парня, сбежавшего из психоневрологического интерната, разыскивают в Ростовской области. 18-летний Владислав Ковтунов покинул учреждение в городе Зверево 20 ноября.



Рост юноши - примерно 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные глаза и темные волосы. В день исчезновения молодой человек был в темном пуховике, серо-синих штанах и кроссовках с красной окантовкой.



Всех, кто знает что-либо о судьбе парня, просят сообщить по телефонам: 8 (86355) 4-23-02 или 8-903-404-76-15.