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Парня, сбежавшего из психоневрологического интерната, разыскивают в Ростовской области

Парня, сбежавшего из психоневрологического интерната, разыскивают в Ростовской области
Парня, сбежавшего из психоневрологического интерната, разыскивают в Ростовской области. 18-летний Владислав Ковтунов покинул учреждение в городе Зверево 20 ноября.

Рост юноши - примерно 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные глаза и темные волосы. В день исчезновения молодой человек был в темном пуховике, серо-синих штанах и кроссовках с красной окантовкой.

Всех, кто знает что-либо о судьбе парня, просят сообщить по телефонам: 8 (86355) 4-23-02 или 8-903-404-76-15.

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