Парня, до смерти избившего сокамерника, осудили в Ростове



В Ростове-на-Дону осужден 27-летний преступник, избивший до смерти заключенного в СИЗО. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что 4 октября 2017 года заключенные в камере вместе выпивали. Неожиданно сокамерники стали ругаться. Когда аргументы иссякли, 27-летний осужденный решил пустить в ход кулаки. Он жестоко избил заключенного. В итоге 45-летний пострадавший попал в больницу с множественными разрывами селезенки. Спасти мужчину не удалось.



По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В конце прошлого года материалы направили в суд.



- Кировским судом Ростова 28 марта подсудимый признан виновным, - сообщили в прокуратуре Кировского района. – Он получил семь лет лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на год. Наказание преступник будет отбывать в колонии особого режима.

Молодой человек уже имеет несколько судимостей.