Очевидцы сняли на видео последствия аварии на трассе Ростов - Ейск



Очевидцы сняли на видео последствия аварии на трассе Ростов - Ейск. Ранним утром 22 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и маршрутки.



На записи видно, что столкновение автомобилей было настолько сильным, что они стали больше похожи на груду металла. В результате аварии «Шевроле» развернуло на 180 градусов. От силы удара пассажиры маршрутки получили многочисленные травмы.

Напомним, в результате столкновения «ГАЗели» и «Шевроле» погибли три человека, восемь получили травмы. Капот общественного транспорта сильно смят. Иномарка также получила серьезные механические повреждения.

