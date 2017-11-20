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Очевидцы сняли на видео последствия аварии на трассе Ростов - Ейск

Очевидцы сняли на видео последствия аварии на трассе Ростов - Ейск
Очевидцы сняли на видео последствия аварии на трассе Ростов - Ейск. Ранним утром 22 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и маршрутки.

На записи видно, что столкновение автомобилей было настолько сильным, что они стали больше похожи на груду металла. В результате аварии «Шевроле» развернуло на 180 градусов. От силы удара пассажиры маршрутки получили многочисленные травмы.
Напомним, в результате столкновения «ГАЗели» и «Шевроле» погибли три человека, восемь получили травмы. Капот общественного транспорта сильно смят. Иномарка также получила серьезные механические повреждения.

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