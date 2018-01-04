Ночью в Новочеркасске поезд насмерть сбил молодого человека



Ночью 10 января в Новочеркасске поезд насмерть сбил молодого человека.



ЧП произошло на 1 170-м километре перегона Хотунок - Новочеркасск Северо-Кавказской железной дороги в черте города.



По версии следствия, примерно в час ночи пассажирский поезд № 12 сообщением Москва - Адлер насмерть сбил 28-летнего пешехода, перебегавшего железную дорогу перед приближающим поездом. Машинист подал сигналы и применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния состав не смог вовремя затормозить и сбил молодого человека. Он скончался на месте происшествия.

- Следователи осмотрели место происшествия и опросили машинистов поезда, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, - назначена судебно-медицинская экспертиза.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.