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Начальника полиции Кашарского района арестовали по подозрению в получении крупной взятки

Начальника полиции Кашарского района арестовали по подозрению в получении крупной взятки
Начальника межмуниципального отдела МВД «Кашарский» подполковника полиции Романа Лазарева арестовали по подозрению в получении взятки в крупной размере. В отношении него 29 марта возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Каждую неделю на банковский счет Лазарева поступало по пять тысяч рублей от начальника ГИБДД Кашарского района. Гаишник отправлял ему деньги, чтобы сохранить свое место начальника ОГИБДД. Примерная сумма всех перечисленных средств составила около 180 тысяч рублей.

Лазарев находится под стражей. Если его будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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