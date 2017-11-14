На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП пострадал водитель «ГАЗели»



На 946-м километре трассы М-4 «Дон» в массовом ДТП пострадал водитель «ГАЗели». Авария случилась днем 16 ноября под Новошахтинском.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина, находившийся за рулем грузовика, не выдержал дистанцию и врезался в попутную «ГАЗель». Она в свою очередь въехала в фуру.



От удара «ГАЗель» расплющило, словно консервную банку. 27-летнему водителю чудом удалось выжить. Мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали происшествия.