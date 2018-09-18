Авторизация

Регистрация


  • USD 67.01
  • EUR 78.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» избили 23-летнего парня

На трассе М-4 «Дон» избили 23-летнего парня

В Каменском районе на трассе М-4 «Дон» неизвестные избили 23-летнего местного жителя. Нападение произошло 19 сентября около 10 часов.

Артем, как обычно, ехал утром на работу. Он остановился у обочины, недалеко от поворота на хутор Самбуров, и вышел из машины по малой нужде. Неожиданно на него набросились два человека и избили. У парня на теле - многочисленные побои, а также рассечены обе брови.

Молодой человек утверждает, что ему неизвестна причина нападения. По его словам, ни на дороге, ни где-либо еще конфликта у него ни с кем не возникало, украдено ничего не было. Парень успел запомнить марку машины - Mercedes-Benz W124 светлого серо-зеленого цвета. Также он говорит, что номера автомобиля были не российские.

Пострадавший написал заявление в полицию по факту нападения.

Мать Артема просит помочь найти преступников. Она обращается ко всем, кто мог видеть указанный автомобиль или же стал очевидцем нападения. Информацию можно сообщить по телефону: 8-960-468-00-96.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.