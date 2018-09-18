На трассе М-4 «Дон» избили 23-летнего парня





В Каменском районе на трассе М-4 «Дон» неизвестные избили 23-летнего местного жителя. Нападение произошло 19 сентября около 10 часов.



Артем, как обычно, ехал утром на работу. Он остановился у обочины, недалеко от поворота на хутор Самбуров, и вышел из машины по малой нужде. Неожиданно на него набросились два человека и избили. У парня на теле - многочисленные побои, а также рассечены обе брови.



Молодой человек утверждает, что ему неизвестна причина нападения. По его словам, ни на дороге, ни где-либо еще конфликта у него ни с кем не возникало, украдено ничего не было. Парень успел запомнить марку машины - Mercedes-Benz W124 светлого серо-зеленого цвета. Также он говорит, что номера автомобиля были не российские.



Пострадавший написал заявление в полицию по факту нападения.



Мать Артема просит помочь найти преступников. Она обращается ко всем, кто мог видеть указанный автомобиль или же стал очевидцем нападения. Информацию можно сообщить по телефону: 8-960-468-00-96.