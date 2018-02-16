На трассе М-4 «Дон» автомобилист насмерть сбил жителя Ростовской области и скрылся с места ДТП
На 660-м километре трассы М-4 «Дон» водитель сбил насмерть уроженца Ростовской области и скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 19 февраля в Павловском районе.
Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, неустановленный водитель сбил 51-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть. С места ДТП автомобилист скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его розыском. Проводится проверка.