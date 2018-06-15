На ходу у трамвая отлетело колесо в Таганроге



В Таганроге во время движения у трамвая отлетело колесо. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19 часов 18 июня.



Электротранспорт потерял колесо прямо на перекрестке улицы Александровской и переулка Смирновского. Из-за аварии движение на этом участке дороги было затруднено.



К счастью, в ДТП никто не пострадал. Только последствия происшествия устраняли еще около часа.



Жители Таганрога давно жалуются на старый транспорт, который не выдерживает никакой критики.



- Страшно на улицу выходить, потому что то асфальт уходит из-под ног, то безумцы сбивают пешеходов, то электротранспорт сходит с рельсов почти каждый день, – пожаловался местный житель Евгений.