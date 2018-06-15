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На ходу у трамвая отлетело колесо в Таганроге

На ходу у трамвая отлетело колесо в Таганроге
В Таганроге во время движения у трамвая отлетело колесо. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19 часов 18 июня.

Электротранспорт потерял колесо прямо на перекрестке улицы Александровской и переулка Смирновского. Из-за аварии движение на этом участке дороги было затруднено.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Только последствия происшествия устраняли еще около часа.

Жители Таганрога давно жалуются на старый транспорт, который не выдерживает никакой критики.

- Страшно на улицу выходить, потому что то асфальт уходит из-под ног, то безумцы сбивают пешеходов, то электротранспорт сходит с рельсов почти каждый день, – пожаловался местный житель Евгений.

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