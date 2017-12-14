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На Дону водитель грузовика насмерть сбил женщину-пешехода

На Дону водитель грузовика насмерть сбил женщину-пешехода
На Дону водитель грузовика насмерть сбил женщину-пешехода. Авария произошла 16 декабря около 19.00 в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 47-летний водитель машины марки МАН наехал на 33-летнюю женщину.

- В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте, - сообщили в Донском главке. – Известно, что она двигалась вдоль проезжей части в неустановленном для пешеходов месте.

По данному факту проводится проверка.

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