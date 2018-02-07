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На Дону водитель «девятки» сбил 60-летнего велосипедиста

На Дону водитель «девятки» сбил 60-летнего велосипедиста
В Ростовской области водитель «ВАЗ-2109» сбил 60-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 февраля в станице Грушевской.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний парень, управлявший «девяткой», допустил наезд на 60-летнего водителя двухколесного транспорта.

- В результате аварии велосипедист пострадал и с травмами был доставлен в больницу, - отметили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

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