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На Дону разыскивается 22-летний молодой человек

На Дону разыскивается 22-летний молодой человек
На Дону разыскивается 22-летний молодой человек. Александр Шумилов из Цимлянска ушел из дома 18 января, и до сих пор о нем ничего не известно.

На вид ему - 22-25 лет, рост - 175-178 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: шрам на левой лопатке.

В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, на ногах - черные кроссовки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.

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