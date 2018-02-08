На Дону разыскивается 22-летний молодой человек



На Дону разыскивается 22-летний молодой человек. Александр Шумилов из Цимлянска ушел из дома 18 января, и до сих пор о нем ничего не известно.



На вид ему - 22-25 лет, рост - 175-178 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: шрам на левой лопатке.



В день исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, на ногах - черные кроссовки.



Всем, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.