На Дону 18-летний парень напал на таксиста, после чего катался с раненым мужчиной по городу



В городе Донецке Ростовской области 18-летний парень напал на водителя такси, после чего катался с раненым мужчиной по городу.



Вечером 4 декабря 51-летний водитель такси на своём «ВАЗ-21099» отправился на вызов. На месте к машине подошёл молодой человек и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Таксист попытался оказать сопротивление. Тогда грабитель ударил его ножом. Раненого мужчину нападавший перетащил на заднее сиденье легковушки, а сам сел за руль. Забрав 3 тысячи рублей и телефон водителя стоимостью около 10 тысяч рублей, налётчик стал кататься по городу. Поездку прервали сотрудники ДПС, которые остановили подозрительный автомобиль.

- В ходе несения службы сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-21099» под управлением 18-летнего гражданина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В салоне находился также пассажир с колото-резаной раной предплечья, который сообщил полицейским о нападении на него. Инспекторы ДПС задержали водителя ВАЗа и доставили его в территориальный отдел полиции.



Как выяснилось, ранее молодой человек был судим за угон и кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу. Раненый мужчина находится в больнице.