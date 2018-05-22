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На Дону 17-летний подросток ранил ножом незнакомца

На Дону 17-летний подросток ранил ножом незнакомца
17-летний парень ранил ножом незнакомца в Ростовской области. ЧП произошло в Неклиновском районе 14 мая.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, двое незнакомых между собой парней стояли на остановке. Внезапно между 17-летним юношей и 20-летним молодым человеком вспыхнул конфликт. Разозлившись на оппонента, подросток достал нож и несколько раз ударил им местного жителя. Парня доставили в больницу. Молодому человеку пришлось удалить селезенку.

- Подозреваемого задержали, в отношении него 23 мая возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - рассказали в ведомстве. - Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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