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В Таганроге мужчину ранили ножом во время уличного конфликта

В Таганроге мужчину ранили ножом во время уличного конфликта
Житель Таганрога попал в больницу с ножевым ранением после уличной ссоры. Происшествие случилось 18 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, конфликт между двумя незнакомыми мужчинами произошел на улице. В ходе перепалки один из оппонентов достал нож и ранил им соперника, после чего сбежал.

Пока пострадавшего везли в больницу, правоохранители получили ориентировку на злоумышленника и объявили о перехвате. В тот же день предполагаемый преступник был арестован.

- У 25-летнего арестованного наблюдались признаки наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - сообщили в ведомстве. - В отношении фигуранта завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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