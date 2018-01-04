Мужчина воровал металл с территории детского лагеря в Ростовской области
Мужчина воровал металл с территории детского лагеря в Ростовской области. Злоумышленника задержали 5 января на территории Каменского района.
На протяжении нескольких месяцев 35-летний местный житель воровал металлические конструкции с территории детского оздоровительного лагеря. Похищенные вещи он сдавал в пункты приема металлолома. Таким образом злоумышленник заработал порядка миллиона рублей.
-В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.