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Мужчина отравился угарным газом в частном доме в Ростовской области

Мужчина отравился угарным газом в частном доме в Ростовской области
Житель Ростовской области умер от отравления угарным газом.

Несчастный случай произошёл 13 октября в Сальском районе. Тело мужчины обнаружили в частном доме в селе Новый Егорлык на улице Титова.

Предположительно, причиной трагедии стало нарушение правил пользования газовым оборудованием. Место происшествия осмотрели сотрудники аварийной газовой службы.
- Во время обследования бытового газового оборудования установлено, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода, - прокомментировали в пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону».

По факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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