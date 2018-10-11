Мужчина отравился угарным газом в частном доме в Ростовской области
Житель Ростовской области умер от отравления угарным газом.
Несчастный случай произошёл 13 октября в Сальском районе. Тело мужчины обнаружили в частном доме в селе Новый Егорлык на улице Титова.
Предположительно, причиной трагедии стало нарушение правил пользования газовым оборудованием. Место происшествия осмотрели сотрудники аварийной газовой службы.
- Во время обследования бытового газового оборудования установлено, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода, - прокомментировали в пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону».
По факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.