Крупный пожар произошёл на складе в Шахтах



В городе Шахты произошёл крупный пожар на складе. Возгорание случилось на переулке Каманина днём 12 декабря.



Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 14:28. Огнём была охвачена площадь 150 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. В 15:31 пожарные локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространения.

- Полностью возгорание было ликвидировано в 15:46, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.



К тушению привлекались 31 спасатель и 10 единиц техники.