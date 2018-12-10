Крупный пожар произошёл на складе в Шахтах
В городе Шахты произошёл крупный пожар на складе. Возгорание случилось на переулке Каманина днём 12 декабря.
Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 14:28. Огнём была охвачена площадь 150 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. В 15:31 пожарные локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространения.
- Полностью возгорание было ликвидировано в 15:46, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
К тушению привлекались 31 спасатель и 10 единиц техники.