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Из-за тройного ДТП на Военведе в Ростове образовалась большая пробка

Из-за тройного ДТП на Военведе в Ростове образовалась большая пробка

В Ростове из-за аварии, участниками которой стали три автомобиля, образовалась большая пробка.

ДТП произошло в районе Военведа днем 18 марта. На улице Таганрогской, в районе дома № 139, столкнулись «Ниссан», «Хендай Акцент» и грузовик. Автомобили заняли две полосы, из-за чего на дороге образовалась пробка.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Все три машины получили механические повреждения.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», транспорт движется на этом участке дороги со скоростью примерно 15 км/ч. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке.

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