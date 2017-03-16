Из-за тройного ДТП на Военведе в Ростове образовалась большая пробка





В Ростове из-за аварии, участниками которой стали три автомобиля, образовалась большая пробка.



ДТП произошло в районе Военведа днем 18 марта. На улице Таганрогской, в районе дома № 139, столкнулись «Ниссан», «Хендай Акцент» и грузовик. Автомобили заняли две полосы, из-за чего на дороге образовалась пробка.



По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Все три машины получили механические повреждения.



Согласно данным «Яндекс.Пробки», транспорт движется на этом участке дороги со скоростью примерно 15 км/ч. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке.



