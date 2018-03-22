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Иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали две 10-летние девочки

Иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали две 10-летние девочки
Две 10-летние девочки пострадали при ДТП в Ростовской области. Авария произошла 24 марта около 12 часов дня в Новошахтинске.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 34-летний водитель, двигаясь на машине «Хендай Акцент» по улице Войкова, не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением на скользкой дороге, врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП двух несовершеннолетних пассажирок иномарки с травмами доставили в больницу, - добавили в ведомстве.

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