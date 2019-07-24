В ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два подростка



Две девочки получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области. Авария произошла на трассе Гуково - Углеродовский утром 27 июля.



Инцидент случился на шестом километре автодороги. Предположительно, 37-летний водитель микроавтобуса «Рено Трафик» не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась.



- В результате ДТП пострадали две 15-летние девочки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу.



Сообщается, что девочки были пристёгнуты и смогли избежать более тяжёлых последствий. По данному факту правоохранители проводят проверку.