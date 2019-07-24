Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два подростка

В ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два подростка
Две девочки получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области. Авария произошла на трассе Гуково - Углеродовский утром 27 июля.

Инцидент случился на шестом километре автодороги. Предположительно, 37-летний водитель микроавтобуса «Рено Трафик» не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась.

- В результате ДТП пострадали две 15-летние девочки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу.

Сообщается, что девочки были пристёгнуты и смогли избежать более тяжёлых последствий. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.