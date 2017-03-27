Грузовик столкнулся с маршруткой в Ростове, 7 человек обратились за медпомощью





В Ростове произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. Большегруз «Скания» столкнулся с микроавтобусом «Хендай Каунти» на улице Пойменной 29 марта около 15 часов.



Автобус малой вместимости следовал по маршруту № 212 «Ростов - Батайск». Авария произошла в районе дома № 3. В этот момент в маршрутке было 25 пассажиров.

- По предварительной информации, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди большегрузом, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.



По информации на данный момент, к врачам обратились семь человек, ехавших в общественном транспорте. Водители не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Инспектора также обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке.







Видео: https://www.instagram.com/p/BSOPtg6FZAH/