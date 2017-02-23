Двое пенсионеров погибли при пожаре в Ростовской области





Двое пенсионеров погибли при пожаре в городе Зерноград Ростовской области. Возгорание в частном одноэтажном доме на улице Победы, 19 произошло 24 февраля около половины восьмого вечера.

- Пожар был локализован в 19:50, ликвидирован в 19:54,- рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.- После того, как огонь потушили, в доме обнаружили тела двух человек, 77-летней женщины и 75-летнего мужчины.



По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электросчетчика. Площадь возгорания составила около пяти кв. м.