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Двое пенсионеров погибли при пожаре в Ростовской области

Двое пенсионеров погибли при пожаре в Ростовской области

Двое пенсионеров погибли при пожаре в городе Зерноград Ростовской области. Возгорание в частном одноэтажном доме на улице Победы, 19 произошло 24 февраля около половины восьмого вечера.
- Пожар был локализован в 19:50, ликвидирован в 19:54,- рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.- После того, как огонь потушили, в доме обнаружили тела двух человек, 77-летней женщины и 75-летнего мужчины.

По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электросчетчика. Площадь возгорания составила около пяти кв. м.

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