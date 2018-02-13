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Двое мужчин украли холодильник из магазина бытовой техники в Таганроге

Двое мужчин украли холодильник из магазина бытовой техники в Таганроге
В Таганроге двое мужчин среди бела дня украли холодильник из торгового зала магазина бытовой техники.

Пропажу продавцы обнаружили в конце рабочей смены. Сотрудники заметили, что на витрине отсутствует холодильник стоимостью 12 тысяч рублей. Продавцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате выяснилось, что двое мужчин вошли в магазин, выбрали небольшой холодильник и вынесли его через запасной выход.
- Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По предварительным данным, похищенный товар злоумышленники планировали продать.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Холодильник полицейские изъяли и вернули в магазин.

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