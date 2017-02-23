Две женщины погибли при пожаре в Ростовской области





В Егорлыкском районе Ростовской области в пожаре погибли две женщины.



Крупный пожар произошёл в станице Егорлыкской. Загорелся частный дом на улице К. Маркса. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 февраля в 02.54.

- Горение происходило по всей площади дома. Прибывшие пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня на площади 50 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Полностью пожар был ликвидирован в 03.14.



При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины, спустя 25 минут была найдена ещё одна погибшая. Ими оказались 63-летняя и 57-летняя местные жительницы.



В тушении были задействованы шесть пожарных и три единицы техники. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.