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Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ростове

Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ростове

Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ростове. Авария случилась 12 марта около 13.00 на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной.

По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 24-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». В итоге первую машину откинуло в попутную «семерку», которая врезалась в автобус № 34.

- В аварии пострадали два человека - водитель и пассажир отечественного авто, - рассказали в ведомстве.

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