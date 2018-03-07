Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ростове





Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Ростове. Авария случилась 12 марта около 13.00 на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной.



По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 24-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». В итоге первую машину откинуло в попутную «семерку», которая врезалась в автобус № 34.



- В аварии пострадали два человека - водитель и пассажир отечественного авто, - рассказали в ведомстве.