Дорожная яма в центре Ростова привела велосипедиста на больничную койку



Дорожная яма в центре Ростова привела велосипедиста на больничную койку. Происшествие случилось 16 августа на проспекте Буденновском, 40.



По словам жены пострадавшего, никто доподлинно не знает, что же произошло. Однако согласно большинству версий, 40-летний Михаил ехал в сторону улицы Красноармейской вдоль дороги. Он не сразу заметил глубокую яму на пути и угодил в нее колесом.



Кое-как сумев выровнять транспортное средство, он попытался избежать столкновения с припаркованными автомобилями и выкрутил резко руль. Затем он потерял управление и упал с велосипеда.



- Точно не ясно: то ли его занесло, то ли кто-то подрезал, поэтому сейчас мы ищем свидетелей, - поделилась Ирина, супруга пострадавшего. - Миша в сознании, но совершенно ничего не помнит. Не только момента аварии, но даже то, как оказался на Буденновском и куда ехал.



20 августа Михаилу предстоит сложная операция по восстановлению связок между плечом и ключицей. Кроме того, у него диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы левой части туловища.



Всех, кто видел момент происшествия или заснял его на видеорегистратор, Ирина просит позвонить по номеру: 8-951-538-53-20.

