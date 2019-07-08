Гонка автобусов привела к массовому ДТП в центре Ростова



В Ростове гонка автобусов стала причиной массового ДТП. Авария произошла 10 июля в центре города, на проспекте Буденновском.



По словам очевидцев происшествия, водители общественного транспорта пытались опередить друг друга и раньше подъехать к остановке. В результате три автобуса столкнулись на улице Максима Горького. Удары оказались несильными, поэтому в результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее транспортные средства получили механические повреждения.



Добавим, что в момент происшествия в автобусах находились пассажиры.



Из-за ДТП на проспекте образовалась небольшая пробка.



