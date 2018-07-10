Детская школа танцев сгорела дотла в Ростове



Детская школа танцев сгорела дотла в Ростове. Возгорание произошло днем 11 июля на улице 2-й Краснодарской.



По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже административного здания, где располагалась студия танцев. Огнем объяло всю студию. Сгорели весь инвентарь, оборудование и костюмы.



- Огонь был ликвидирован к 13 часам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - На месте работали семь единиц техники и 20 спасателей.