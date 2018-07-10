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Детская школа танцев сгорела дотла в Ростове

Детская школа танцев сгорела дотла в Ростове
Детская школа танцев сгорела дотла в Ростове. Возгорание произошло днем 11 июля на улице 2-й Краснодарской.

По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже административного здания, где располагалась студия танцев. Огнем объяло всю студию. Сгорели весь инвентарь, оборудование и костюмы.

- Огонь был ликвидирован к 13 часам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - На месте работали семь единиц техники и 20 спасателей.

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