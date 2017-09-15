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В гаражах нашли труп 41-летнего ростовчанина

В гаражах нашли труп 41-летнего ростовчанина
В Ростове в гаражах нашли труп умершего мужчины. Тело 41-летнего Игоря Л. обнаружили на улице Тимошенко рано утром 17 сентября случайные прохожие. Об этом сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Медики не обнаружили признаков насильственной смерти на теле, однако в области щеки был небольшой кровоподтек.

- По факту обнаружения трупа началась проверка, - отметил источник издания. - В ближайшее время будут проведены экспертизы, после которых станет понятно, от чего скончался мужчина.

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