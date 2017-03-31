Автомобиль ДПС врезался в отбойник в Ростове





Патрульная машина ДПС врезалась в отбойник в Ростове. ДТП произошло около половины восьмого утра 1 апреля на Таганрогском шоссе.



За рулём полицейского автомобиля «Лада Приора» находился 48-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением, протаранил колесоотбойный брус. От удара легковушку отбросило на обочину.



В происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, полицейские преследовали «пятерку», которая протаранила патрульную машину и скрылась.



В донском управлении ГИБДД сообщили, что служебный автомобиль, действительно, попал в ДТП, но факт погони не подтвердили.



