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Автомобиль ДПС врезался в отбойник в Ростове

Автомобиль ДПС врезался в отбойник в Ростове

Патрульная машина ДПС врезалась в отбойник в Ростове. ДТП произошло около половины восьмого утра 1 апреля на Таганрогском шоссе.

За рулём полицейского автомобиля «Лада Приора» находился 48-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением, протаранил колесоотбойный брус. От удара легковушку отбросило на обочину.

В происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, полицейские преследовали «пятерку», которая протаранила патрульную машину и скрылась.

В донском управлении ГИБДД сообщили, что служебный автомобиль, действительно, попал в ДТП, но факт погони не подтвердили.

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