74-летняя жительница Ростовской области погибла, уснув с сигаретой





В Ростовской области 74-летняя женщина погибла, уснув с сигаретой. В доме пенсионерки в хуторе Харьковский Первый произошёл пожар.



Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 14 февраля около 13:30. Горел частный дом на улице Мостовой. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

- Огнём была охвачена площадь около полутора квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. – В результате происшествия погибла 74-летняя женщина. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения.



Прибывшие пожарные потушили огонь в течение 15 минут. В ликвидации возгорания были задействованы пять спасателей и две единицы техники.