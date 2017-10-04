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4-летний ребенок в Ростове проглотил батарейку

4-летний ребенок в Ростове проглотил батарейку
4-летний ребенок в Ростове проглотил батарейку. О случившемся DonDay.ru рассказал собственный источник. Инцидент произошел на улице Никулиной днем 5 октября.

Мальчик ненадолго остался без присмотра мамы. Ребенок нашел батарейку и, пожевав предмет, проглотил. Спустя несколько часов у 4-летнего малыша сильно разболелся живот. Взволнованная ростовчанка вызвала сыну скорую помощь.

- Мальчика с инородным телом в желудке отвезли в городскую детскую больницу № 20, - добавил собеседник издания. - Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

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