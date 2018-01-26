21-летний налетчик ограбил ростовчанку на Большой Садовой





В центре Ростова налетчик ограбил женщину. Злоумышленник выхватил сумку у ростовчанки на Большой Садовой, когда она возвращалась домой. Нападение произошло 9 января.



В сумочке были деньги и личные вещи. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, на место прибыла оперативная группа, но по горячим следам задержать налетчика не удалось.



Подозреваемого арестовали 28 января. Им оказался 21-летний местный житель.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас подозреваемый находится под стражей.