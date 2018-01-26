Авторизация

Регистрация


  • USD 56.29
  • EUR 69.85
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

21-летний налетчик ограбил ростовчанку на Большой Садовой

21-летний налетчик ограбил ростовчанку на Большой Садовой

В центре Ростова налетчик ограбил женщину. Злоумышленник выхватил сумку у ростовчанки на Большой Садовой, когда она возвращалась домой. Нападение произошло 9 января.

В сумочке были деньги и личные вещи. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, на место прибыла оперативная группа, но по горячим следам задержать налетчика не удалось.

Подозреваемого арестовали 28 января. Им оказался 21-летний местный житель.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.