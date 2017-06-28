19-летний пьяный ростовчанин чуть не утонул в реке Дон



19-летний пьяный ростовчанин чуть не утонул в реке Дон. Инцидент случился днем 29 июня в районе дома № 69 по улице Левобережной.



Компания молодых людей приехала на отдых на Левбердон. Друзья купались и выпивали. В какой-то момент подвыпивший 19-летний парень решил освежиться, отплыл далеко от берега и начал тонуть.



- Спасатели заметили горожанина, подняли на лодку и доставили в поисково-спасательное подразделение, – отметили в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области. - После профилактической беседы молодого человека передали сотрудникам полиции.