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19-летний пьяный ростовчанин чуть не утонул в реке Дон

19-летний пьяный ростовчанин чуть не утонул в реке Дон
19-летний пьяный ростовчанин чуть не утонул в реке Дон. Инцидент случился днем 29 июня в районе дома № 69 по улице Левобережной.

Компания молодых людей приехала на отдых на Левбердон. Друзья купались и выпивали. В какой-то момент подвыпивший 19-летний парень решил освежиться, отплыл далеко от берега и начал тонуть.

- Спасатели заметили горожанина, подняли на лодку и доставили в поисково-спасательное подразделение, – отметили в пресс-службе ДПЧС по Ростовской области. - После профилактической беседы молодого человека передали сотрудникам полиции.

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