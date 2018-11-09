В центре Азова археологи обнаружили в средневековой уборной два кувшина



В Азове во время исследования остатков каменного здания археологи обнаружили средневековый туалет. Оттуда учёные извлекли два глиняных кувшина. Уборная находилась в непосредственной близости с фундаментом строения. Раскопки проводятся на Петровском бульваре.



Посуда, как сообщили археологи, была изготовлена примерно в середине XIV века. Сделана она была руками местных гончаров. Кувшины хорошо сохранились, несмотря на то, что были созданы много веков назад.





- Судя по всему, их брали с собой в туалет, чтобы мыть руки, - отметил завотделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника кандидат исторических наук Андрей Масловский. – Позже кто-то их выбросил или же случайно уронил в яму. Благодаря этому кувшины сохранились до наших дней.