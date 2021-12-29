Миротворческий контингент ОДКБ помогает наводить порядок в Казахстане

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Миротворческий контингент ОДКБ помогает силовикам Казахстана наводить порядок в городах республики. Как сообщил DonDay.ru, всего туда направили порядка четырёх тысяч миротворцев. Большинство из них - российские военные. В их числе подразделения 98-й отдельной гвардейской воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, в распоряжении которых самые современные оружие и спецтехника. ОДКБ охраняют аэропорты, социальные объекты, административные здания и жизненно важную инфраструктуру. Помогают восстановить сотовую связь, работу банков, торговли и общественного транспорта.Массовые беспорядки начались в Казахстане 2 января из-за повышения цен на газ. Люди стали протестовать и устроили настоящий погром, в котором погибли 18 сотрудников силовых ведомств. Ещё более 700 человек были ранены. Когда ситуация обострилась, президент республики Касым-Жомарт Токаев распорядился снизить цены на газ и отправил в отставку правительство, возглавив совет безопасности. В своём выступлении глава государства заявил, что протесты превратились в акции насилия с участием подготовленных бойцов. Только на Алмату напали более 20 тысяч террористов.- Беспорядки были организованы в нескольких регионах страны, - отметил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. - Протестующих уже пора называть тем, кем они являются - боевиками и штурмовиками.По мнению аналитиков, движущей силой протеста стали выходцы из бедных сел, аулов - мамбетов. Они, как правило, глубоко религиозны, мало образованы и презрительно относятся к горожанам и богатым людям. Примечательно и то, что штурмовые колонны возглавили боевики, имеющие большой опыт в Афганистане.- Штурмующие колонны возглавляли профессионалы, знатоки городских боев, - добавил президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский. - Это видно и по тому, как они держатся, и по тому, как перехватывают машины местных силовиков.Эксперт отметил, что большое количество боевиков остались в Афганистане не у дел после того, как американцы покинули страну. Это киргизы, казахи, таджики, китайские уйгуры (последних было много и в Сирии, и в самом Казахстане) . Талибы выдавливают боевиков, опасаясь за перехват власти. Поэтому тем пришлось возвращаться обратно - в Казахстан в том числе. Евгений Сатановский также отметил, что протестами управляют, скорее всего, из за рубежа.Специалисты уверены, что насилие в Казахстане организовали наспех.- Да, готовили кадры, да, были оперативники уличных акций на местах (как оказалось в недостаточном количестве), да, были деньги. Но, всё же идея с повышением цен на СУГ была притянутой за уши. Конечно, понадеялись на спойлеров в виде криминала и религиозных террористов/джамаатов, как союзников, но они сначала пошли грабить вместо того, чтобы занимать стратегические точки управления. И не было идеологических лидеров, как и активной работы в соцсетях. Потом, как по команде, начали стрелять и убивать силовиков, чтобы деморализовать власть, но уже было поздно – Токаев обратился за помощью к ОДКБ, казахстанские силовики воспряли духом и пошли мстить за своих друзей, – пишет политолог Марат Баширов.По официальным данным, правоохранители задержали более четырёх тысяч человек, среди которых боевики, говорящие на арабском. Ситуацию в Казахстане стабилизировали. Сейчас силовики зачищают города от террористов. Президент Казахстана объявил 10 января днём траура по жертвам беспорядков в стране.