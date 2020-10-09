Волейболистка из Волгодонска Алина Попова стала чемпионкой Европы

Донская спортсменка помогла сборной России по волейболу стать чемпионом Европы. Соревнование проходило среди девушек младше 17 лет в Черногории 9 октября.Для волгодончанки Алины Поповой игра международного уровня стала первой в ее спортивной карьере. Несмотря на юный возраст и отсутствие опыта в соревнованиях подобного масштаба, тренеры взяли девушку в основной состав. И Алина не подвела команду. Самым сложным для спортсменки стал финал.- Игра с Турцией далась напряженно. Но дело не в самой команде, а в том, что мы вышли с ними в полуфинал. Это очень ответственный момент, когда нужно максимально правильно и слаженно сыграть. Права на ошибку попросту нет, - рассказала волейболистка. - Физически мы все были хорошо подготовлены. Но морально настроиться лично мне было сложно, так как это мой первый опыт в волейболе международного уровня.Юная спортсменка занимается волейболом с 10 лет, но признается, что этот вид спорта привлекал ее и раньше: брат защищал честь школы в волейбольных соревнованиях, и маленькой Алине тоже хотелось стать волейболисткой. Однако изначально девушка занималась карате, и только в пятом классе мама предложила попробовать сходить в секцию волейбола. Спустя пять лет в копилке Алины оказалось немало призов и наград.В первенствах Ростовской области по волейболу различных возрастных категорий девушка занимала от первого до третьего места. Нередко Алина становилась золотым и серебряным призером окружных, районных и российских соревнований по волейболу.Сейчас волейболистка играет за команду «Северянка-2» в городе Череповец. В ближайшее время спортсменок ждут туры между волейбольными клубами России.