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Волейболистка из Волгодонска Алина Попова стала чемпионкой Европы

Волейболистка из Волгодонска Алина Попова стала чемпионкой Европы
Донская спортсменка помогла сборной России по волейболу стать чемпионом Европы. Соревнование проходило среди девушек младше 17 лет в Черногории 9 октября.

Для волгодончанки Алины Поповой игра международного уровня стала первой в ее спортивной карьере. Несмотря на юный возраст и отсутствие опыта в соревнованиях подобного масштаба, тренеры взяли девушку в основной состав. И Алина не подвела команду. Самым сложным для спортсменки стал финал.

- Игра с Турцией далась напряженно. Но дело не в самой команде, а в том, что мы вышли с ними в полуфинал. Это очень ответственный момент, когда нужно максимально правильно и слаженно сыграть. Права на ошибку попросту нет, - рассказала волейболистка. - Физически мы все были хорошо подготовлены. Но морально настроиться лично мне было сложно, так как это мой первый опыт в волейболе международного уровня.

Юная спортсменка занимается волейболом с 10 лет, но признается, что этот вид спорта привлекал ее и раньше: брат защищал честь школы в волейбольных соревнованиях, и маленькой Алине тоже хотелось стать волейболисткой. Однако изначально девушка занималась карате, и только в пятом классе мама предложила попробовать сходить в секцию волейбола. Спустя пять лет в копилке Алины оказалось немало призов и наград.

В первенствах Ростовской области по волейболу различных возрастных категорий девушка занимала от первого до третьего места. Нередко Алина становилась золотым и серебряным призером окружных, районных и российских соревнований по волейболу.

Сейчас волейболистка играет за команду «Северянка-2» в городе Череповец. В ближайшее время спортсменок ждут туры между волейбольными клубами России.

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