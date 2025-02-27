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ХК «Ростов» обыграл «Торос» в матче ВХЛ со счетом 1:0

ХК «Ростов» обыграл «Торос» в матче ВХЛ со счетом 1:0
ХК «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Торос» в матче Всероссийской хоккейной лиги. Игра прошла 26 февраля в донской столице.

Первый и второй периоды завершились ничьей. Команды не смогли открыть счет на табло. Все изменилось в последнюю 20-минутку встречи. Нападающий «Ростова» Данила Климов точным ударом забросил шайбу в ворота соперника.

По итогу 58 игр в сезоне-2024/25 «Ростов» занимает 22-е место среди 33 команд в турнирной таблице ВХЛ.
Фото: ХК Ростов
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