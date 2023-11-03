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Тренер ФК «Ростов» раскритиковал судью за неназначенный пенальти «Уралу»

Тренер ФК «Ростов» раскритиковал судью за неназначенный пенальти «Уралу»
Тренер «Ростова» раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Урала».

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Виктор Онопко возмущен работой арбитров, которые обслуживали матч. Эпизод произошел в первом тайме встречи. Тренер считает, что мяч попал в руку защитника гостей в штрафной площади.

- Почему судья не вмешивается и не смотрит видеоповтор? Для меня и болельщиков — это 100% пенальти, - сказал специалист.

«Ростов» выиграл «Урал» со счетом 2:1. «Желто-синие» прошли в плей-офф «верхней» части сетки Кубка России. Напомним, что в этот раз Валерий Карпин не руководил ростовской командой из-за дисквалификации.
Фото: ФК Ростов.
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