Тренер ФК «Ростов» раскритиковал судью за неназначенный пенальти «Уралу»

Фото: ФК Ростов.

Тренер «Ростова» раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Урала».Временно исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Виктор Онопко возмущен работой арбитров, которые обслуживали матч. Эпизод произошел в первом тайме встречи. Тренер считает, что мяч попал в руку защитника гостей в штрафной площади.- Почему судья не вмешивается и не смотрит видеоповтор? Для меня и болельщиков — это 100% пенальти, - сказал специалист.«Ростов» выиграл «Урал» со счетом 2:1. «Желто-синие» прошли в плей-офф «верхней» части сетки Кубка России. Напомним, что в этот раз Валерий Карпин не руководил ростовской командой из-за дисквалификации.