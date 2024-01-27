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Спортсменка из Шахт стала чемпионкой России по всестилевому карате

Спортсменка из Шахт стала чемпионкой России по всестилевому карате
Спортсменка из Шахт стала чемпионкой России по всестилевому карате. Несмотря на травму, она смогла побороться и завоевать две золотые медали в абсолютной весовой категории. Соревнования проходили в Курске с 19 по 21 января, и участвовали в них более тысячи каратистов из 30 регионов страны, в том числе из Крыма, Санкт-Петербурга, Ростовской, Оренбургской и Нижегородской областей.

Подготовку к турниру каратистка начала еще с 3 января, несмотря на новогодние праздники. Она тренировалась каждый день по несколько раз в течение двух недель. Для Миланы это уже стало привычкой, ведь это не первый раз, когда она участвует в таких серьезных состязаниях.

Тренировки прошли без серьезных травм, хотя на соревнованиях 18-летняя девушка получила сечение над глазом во время поединка. Тем не менее Милана сумела выиграть два боя и получила золотые медали в абсолютной весовой категории.

Первый поединок у спортсменки был против давней конкурентки из Санкт-Петербурга, и Милана одержала победу со счетом 5:2. В финале она встретилась с противницей из Брянска и показала достойный результат - 6:3.

- Для меня важны не медали, а возможность показать свой максимум, стабильность и уверенность во время боя. Испытываю гордость и благодарность за свою работу.

С 6 лет Милана занимается этим видом спорта, и сейчас она является чемпионкой мира, а также двукратной чемпионкой России по всестилевому карате. Она также имеет звание мастера спорта. Тем не менее Милана не собирается останавливаться на достигнутом и стремится к новым высотам.

В настоящее время Милана учится на 3-м курсе в Шахтинском колледже по специальности «Информационные системы и программирование». Она успешно совмещает учебу и профессиональный спорт и на данный момент идет к получению красного диплома.

Кроме того, Милана также тренирует юных каратистов. Она уже более года является инструктором в «ДСО Георгий Победоносец» и готовит будущих чемпионов.
Фото: Милана Имамалиева
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