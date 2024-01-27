Фото: Милана Имамалиева

Спортсменка из Шахт стала чемпионкой России по всестилевому карате. Несмотря на травму, она смогла побороться и завоевать две золотые медали в абсолютной весовой категории. Соревнования проходили в Курске с 19 по 21 января, и участвовали в них более тысячи каратистов из 30 регионов страны, в том числе из Крыма, Санкт-Петербурга, Ростовской, Оренбургской и Нижегородской областей.Подготовку к турниру каратистка начала еще с 3 января, несмотря на новогодние праздники. Она тренировалась каждый день по несколько раз в течение двух недель. Для Миланы это уже стало привычкой, ведь это не первый раз, когда она участвует в таких серьезных состязаниях.Тренировки прошли без серьезных травм, хотя на соревнованиях 18-летняя девушка получила сечение над глазом во время поединка. Тем не менее Милана сумела выиграть два боя и получила золотые медали в абсолютной весовой категории.Первый поединок у спортсменки был против давней конкурентки из Санкт-Петербурга, и Милана одержала победу со счетом 5:2. В финале она встретилась с противницей из Брянска и показала достойный результат - 6:3.- Для меня важны не медали, а возможность показать свой максимум, стабильность и уверенность во время боя. Испытываю гордость и благодарность за свою работу.С 6 лет Милана занимается этим видом спорта, и сейчас она является чемпионкой мира, а также двукратной чемпионкой России по всестилевому карате. Она также имеет звание мастера спорта. Тем не менее Милана не собирается останавливаться на достигнутом и стремится к новым высотам.В настоящее время Милана учится на 3-м курсе в Шахтинском колледже по специальности «Информационные системы и программирование». Она успешно совмещает учебу и профессиональный спорт и на данный момент идет к получению красного диплома.Кроме того, Милана также тренирует юных каратистов. Она уже более года является инструктором в «ДСО Георгий Победоносец» и готовит будущих чемпионов.