Сборная Ростова завоевала несколько медалей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию



На всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию команда из Ростова получила сразу несколько медалей. В Евпатории встретились спортсменки из России и Узбекистана. Всего между собой состязались более 500 участниц в трёх возрастных категориях.



Среди девочек в возрасте до 12 лет наша группа получила третье место.



Спортсменки в возрасте от 13 до 15 лет стали лучшими в произвольной программе. Золотую медаль завоевала солистка Мила Кочерыгина. На третьем месте оказался дуэт Алёны Захаровой и Александра Щербаковой.



Алёна и Саша показали себя в категории от 15 лет. Они завоевали золото в технической и произвольной программах. Захарова также получила первое место за сольное выступление.