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Сборная Ростова завоевала несколько медалей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию

Сборная Ростова завоевала несколько медалей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию
На всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию команда из Ростова получила сразу несколько медалей. В Евпатории встретились спортсменки из России и Узбекистана. Всего между собой состязались более 500 участниц в трёх возрастных категориях.

Среди девочек в возрасте до 12 лет наша группа получила третье место.

Спортсменки в возрасте от 13 до 15 лет стали лучшими в произвольной программе. Золотую медаль завоевала солистка Мила Кочерыгина. На третьем месте оказался дуэт Алёны Захаровой и Александра Щербаковой.

Алёна и Саша показали себя в категории от 15 лет. Они завоевали золото в технической и произвольной программах. Захарова также получила первое место за сольное выступление.

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