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Ростовские атлетки стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Ростовские атлетки стали лучшими на всероссийских соревнованиях
Спортсменки из Ростова-на-Дону стали призёрами всероссийских соревнований. Между собой состязались 396 легкоатлетов из 36 регионов страны. Площадкой для чемпионата стал Краснодар.

В командном зачёте первое место заняли воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 из Ростова.

В личном зачёте первые две ступени пьедестала также заняли дончанки. Ольга Алексеева стала лучшей в прыжках с шестом. Преодолев отметку 3 метра 65 сантиметров, она завоевала золотую медаль.

Серебро досталось Диане Мислимовой, участвовавшей в соревнованиях по прыжкам в длину. Её результат — 5 метров 58 сантиметров.

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