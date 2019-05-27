Ростовские атлетки стали лучшими на всероссийских соревнованиях



Спортсменки из Ростова-на-Дону стали призёрами всероссийских соревнований. Между собой состязались 396 легкоатлетов из 36 регионов страны. Площадкой для чемпионата стал Краснодар.



В командном зачёте первое место заняли воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 из Ростова.



В личном зачёте первые две ступени пьедестала также заняли дончанки. Ольга Алексеева стала лучшей в прыжках с шестом. Преодолев отметку 3 метра 65 сантиметров, она завоевала золотую медаль.



Серебро досталось Диане Мислимовой, участвовавшей в соревнованиях по прыжкам в длину. Её результат — 5 метров 58 сантиметров.