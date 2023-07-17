Ростовский СКА уступил на выезде «Севастополю»

Фото: ФК СКА

Первенство России в дивизионе «Б» Второй Лиги начиналось для донских армейцев с выезда более чем в восемьсот километров. Привезти очки из Севастополя не получилось.Хотя начало осталось за «красно-синими». Команда гостей открыла счёт на 11-й минуте встречи усилиями Павла Соломатина. Ближе к середине тайма «Севастополь» завладел игровым преимуществом. Сначала Александр Смирнов счёт сравнял, а затем Матвей Гуйганов вывел «моряков» вперёд, 2:1.Во второй части вечера «Севастополь» доминировал. На 62-й минуте Редван Османов забил третий гол хозяев. У СКА тоже были свои моменты, но соперник явно был лучше. В итоге донская команда терпит поражение - 1:3, увы, совершенно заслуженно.В остальных встречах тура дивизиона «Б» «Кубань Холдинг» (Павловская) разгромила дома «Дружбу» (Майкоп) - 3:0, а «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) и «Рубин» (Ялта) разделили очки - 1:1.Теперь подопечные Валерия Заздравных играют дома 23 июля, оппонентом будет «Биолог-Новокубанск».