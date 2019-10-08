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Ростовчанин в составе сборной стал первым в истории россиянином-чемпионом мира по гимнастике

Ростовчанин в составе сборной стал первым в истории россиянином-чемпионом мира по гимнастике
Спортсмен из Ростова стал первым в истории россиянином, ставшим чемпионом мира по гимнастике. Соревнования среди мужских сборных прошли 9 октября. Накануне состоялись состязания среди девушек, и гимнастки из России заняли второе место.

Фаворитами чемпионата была команда из Китая. Ей бросила вызов российская сборная в составе Дениса Аблязина, Артура Далалояна, Давида Белявского, Ивана Стретовича и ростовчанина Никиты Нагорного.

Ожидаемо в финал вышли обе команды. Последняя схватка началась с явного преимущества китайцев. Каждое упражнение давалось им практически идеально. Россияне же явно нервничали и постоянно ошибались. Давид Белявский допустил промах на гимнастическом коне, Никита Нагорный и Иван Стретович также получили довольно низкие оценки. В выступлении на кольцах ошибся Денис Аблязин.

В итоге перед выступлением на брусьях россияне отставали от китайцев примерно на полтора балла. Это было довольно большим преимуществом, учитывая, что спортсмены из Поднебесной практически не знают себе равных в этом виде многоборья.

Несмотря на малые шансы на победу, российские гимнасты не опустили руки и продолжили борьбу. Вскоре китайцы стали допускать промах за промахом. Исход чемпионата решился в выступлении на перекладине. Россияне показали себя в наилучшем виде. Ростовчанин Никита Нагорный идеально выполнил свою комбинацию.

В результате наши ребята получили высшие оценки, став первыми в истории россиянами-чемпионами мира по гимнастике. Они опередили команду Китая на один балл. Третье место заняли японцы.

Отметим, что в последний раз отечественные спортсмены становились чемпионами мира в 1991 году, во время существования СССР.

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