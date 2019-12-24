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«Ростов» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии

«Ростов» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии
Администрация футбольного клуба «Ростов» интересуется покупкой норвежского спортсмена. Бомбардира ФК «Одда» Торгейра Бёрвера могут подписать уже зимой 2020 года.

«Жёлто-синие» рассматривают 28-летнего игрока как потенциальную замену Эльдору Шомуродову, который может перейти в другой клуб. По данным ФАН, трансферная стоимость Бервена — около 3,5 миллиона евро (почти 240 миллионов рублей). В прошедшем сезоне на его счету — 21 гол и семь голевых передач. Торгейр выступил в 34 матчах чемпионата и Кубка Норвегии, по итогам которых стал лучшим бомбардиром.

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