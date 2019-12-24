«Ростов» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии



Администрация футбольного клуба «Ростов» интересуется покупкой норвежского спортсмена. Бомбардира ФК «Одда» Торгейра Бёрвера могут подписать уже зимой 2020 года.



«Жёлто-синие» рассматривают 28-летнего игрока как потенциальную замену Эльдору Шомуродову, который может перейти в другой клуб. По данным ФАН, трансферная стоимость Бервена — около 3,5 миллиона евро (почти 240 миллионов рублей). В прошедшем сезоне на его счету — 21 гол и семь голевых передач. Торгейр выступил в 34 матчах чемпионата и Кубка Норвегии, по итогам которых стал лучшим бомбардиром.