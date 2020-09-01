«Ростов-Дон» снова завоевал Суперкубок России

Ростовчанки переиграли столичный ЦСКА 27:20 и получили почётный трофей.Московскому ЦСКА всего год от роду. А он уже самым нахальным образом претендует на высокие места в чемпионате, бросает вызов гегемону из Ростова-на-Дону и не перестаёт величать сам себя базовым клубом сборной. Недавно команды бились в финале Кубка России. Тогда было искромётное сражение, в котором всё же победил «Ростов-Дону». Казалось, вот будет продолжение тогдашней схватки. Но увы, ЦСКА провалил игру и не оправдал надежд ростовских болельщиков СКА, которые пришли поддержать армеек – борьба была не слишком серьёзной.В напряжённом нервяке первых минут лучше смотрелись подшефные Томаша Хлавати. К 5-й минуте жёлто-чёрные впереди 3:0, а ЦСКА продолжает невнятно атаковать и терять мячи. Потом они, правда, немного оправились и посмели сравнять даже счёт – 5:5, 7:7. Глупцы. Они ещё не познали карающего гнева жёлто-чёрных валькирий! В концовке тайма смертные выдохлись, а ростовчанки начали куражиться – семь голов разницы за первые полчаса, это почти приговор даже для сильных команд – 16:9.Но они хотя бы попытались… пролететь над гнездом кукушки. Их силёнок хватило, чтобы приблизиться на три гола (17:14) и слегка встревожить самых пугливых ростовских болельщиков. Но потом всё вернулось на свои места – 5 голов подряд, недурно, мягко говоря. При счёте 22:14 армейский клуб уже дышал исключительно на ладан. Потом ещё удалилась Дарья Дмитриева – основной разыгрывающий и несомненно лучший игрок. Всё было решено. Итоговый результат – 27:20 в пользу ростовчанок, которые соперника даже не заметили. Суперкубок остаётся в Ростове-на-Дону ещё на год.Больше все крови сопернику попортили Анна Вяхирева (7 мячей даже с травмой), Юлия Манагарова (6 голов) и Владлена Бобровника (5 попаданий). Также неплохо отличилась Виктория Калинина, новый голкипер «Ростов-Дона» отбила 45% всех бросков в створ своих ворот – высочайший КПД для такой игры.