«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл «Ставропольчанку-СКФУ»

Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» одержал очередную победу. Игра со «Стравропольчанкой-СКФУ» состоялась 11 января.В первой части матча гостьи достойно сопротивлялись действующему чемпиону лиги. Ставропольчанки и вовсе вели в счёте большую часть четверти. После десяти минут борьбы «пантеры» выбились вперед - 19:18. Относительно ровные соревнования шли и во второй части встречи. В середине игры «Ростов-Дон-ЮФУ» оказался впереди, но отрыв был слишком мал, чтобы опускать руки - 31:28.Оппонент ростовчанок не был готов в таком темпе играть все сорок минут. Ключевой стала третья часть матча, которую донская команда выиграла, - 19:9. Перед четвёртым отрезком встречи «Ростов-Дон-ЮФУ» вел со значительным отрывом - 50:37. Последние десять минут матча были лишены ожесточенной борьбы. «Пурпурные» без труда довели игру до победы и даже увеличили отрыв. Итог – крупный выигрыш ростовчанок - 75:49.В таблице регулярного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги-1 «Ростов-Дон-ЮФУ» всё так же занимает первое место с большим отрывом – 16 побед и ни одного поражения.Очередную игру донская команда проведет в Казани 19 января. Ростовчанки встретятся с «Казаночкой».