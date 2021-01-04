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«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл «Ставропольчанку-СКФУ»

«Ростов-Дон-ЮФУ» переиграл «Ставропольчанку-СКФУ»
Баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» одержал очередную победу. Игра со «Стравропольчанкой-СКФУ» состоялась 11 января.

В первой части матча гостьи достойно сопротивлялись действующему чемпиону лиги. Ставропольчанки и вовсе вели в счёте большую часть четверти. После десяти минут борьбы «пантеры» выбились вперед - 19:18. Относительно ровные соревнования шли и во второй части встречи. В середине игры «Ростов-Дон-ЮФУ» оказался впереди, но отрыв был слишком мал, чтобы опускать руки - 31:28.

Оппонент ростовчанок не был готов в таком темпе играть все сорок минут. Ключевой стала третья часть матча, которую донская команда выиграла, - 19:9. Перед четвёртым отрезком встречи «Ростов-Дон-ЮФУ» вел со значительным отрывом - 50:37. Последние десять минут матча были лишены ожесточенной борьбы. «Пурпурные» без труда довели игру до победы и даже увеличили отрыв. Итог – крупный выигрыш ростовчанок - 75:49.

В таблице регулярного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги-1 «Ростов-Дон-ЮФУ» всё так же занимает первое место с большим отрывом – 16 побед и ни одного поражения.

Очередную игру донская команда проведет в Казани 19 января. Ростовчанки встретятся с «Казаночкой».

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