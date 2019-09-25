«Ростов-Дон-ЮФУ» вышел в четвертьфинал Кубка России

Ростовские баскетболистки на своей площадке со счётом 79:69 переиграли «Ставропольчанку-СКФУ».



Фаворит и действующий победитель Суперлиги-1 «Ростов-Дон-ЮФУ» принимал клуб-середняк из той же лиги. Фаворитом, конечно же, считались именно дончанки. И они оправдали выданные авансы.



В дебютной четверти игра была равной. Иногда команда гостей даже превосходила хозяев, но каждый раз «Ростов-Дон-ЮФУ» отвечал и не отпускал оппонента слишком далеко. Первая часть матча завершилась с минимальным перевесом команды гостей - 20:21. Отрыв сохранился и по истечении второй четверти – 38:39.



Переломной стала третья часть игры. «Ростов-Дон-ЮФУ» набрал сходу шесть очков подряд, завладел инициативой и не отдал её до финальной сирены. Перед последним отрезком встречи «пантеры» вели - 58:51. В заключительной четверти донская команда без труда сохранила добытое преимущество и добилась уверенной победы – 79:69.



Лучшим игроком матча стала Анна Зайцева - 26 очков и восемь подборов.



В четвертьфинале подшефные Дмитрия Федосеева сыграют с клубом Премьер-Лиги, новосибирским «Динамо».